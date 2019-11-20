20.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:38

Tonlarca meyve ve sebze kabzımalların elinde kaldı

Adana'da narenciye, patates, domates ile soğanda bolluk yaşanması nedeniyle tonlarca ürün kabzımalları zarara uğrattı

ADANA - Adana'da, narenciye, patates, domates ile soğanda bolluk yaşanmasından ve satışların düşmesinden dolayı tonlarca ürün kabzımalların elinde kaldı.

Adana'da havaların iyi gitmesi ve ürün bolluğu sebebiyle halde fiyatlar normalin altına düştü. Limon, portakal ve mandalinada fiyatlar 1 liranın altında seyrederken patates 80 kuruş, soğan 50 kuruş, domates ise 1 ila 3 lira arasında satılıyor. Ancak vatandaşların bu ürünlere talebinin azalması ise satışları etkiledi ve tonlarca ürün kabzımalların elinde kaldı. Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde ise soğanların çürüyüp filizlendiği, kedilerin soğanlar üzerinde oyun oynadıkları ve satışın olmadığı görüldü.

"Fiyatlar normalin altında"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene kış mevsiminde bu ürünlerin 6 ila 8 liraya satıldığı zaman hiçbir suçları olmadığı halde kabzımalların günah keçisi ilan edildiğini söyleyen Batman, "Alım satım bugünlerde çok zayıf. Soğan ve patates bol. Şuanda soğan 50 ile 70 kuruş arasında. Patates 80 kuruş ile 1 lira arası. Mandalina 50 kuruş ile 70 kuruş arası. Domates ise 1 lira ile 3 lira arası. Fiyatlar çok normal. Hatta normalinde altında. Bereketli bir sene" diye konuştu.

"Allah yardımcımız olsun"

Fiyatlardaki ucuzluğun vatandaşa yansımadığını belirten Ali Batman, "Belediyelerin pazarlarda, manav ve marketlerde denetim yapması lazım. Denetim yapılmazsa bu fiyatlar vatandaşa yansımayacak. Halde fiyatlar çok ucuz ve satış yok. Sadece olduğumuz yerdeki bir bölümde 250 ton soğan ve patates var ama alıcı yok. Bütün ürünler zararda şuanda. Üreticinin eline para geçmiyor. Tarladan nasıl toplanıp buraya geliyor maliyeti 80-90 kuruşu buluyor. Çiftçinin eline para geçmiyor. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

"Korsanlar artacak"

1 Ocak 2020 tarihinde e-devlet üzerinden uygulamaya geçecek olan 'E-Fatura' hakkında bilgiler veren Batman, düzenlemenin esnafı zora sokacağını belirterek, "Şuanda altyapısı hazır olmadığı için zorluk çekilecek. Bu konuda çalışma yapıyoruz. Bu e-devlet sistemine girmek o kadar kolay değil. Fatura olayı ortadan kalkarsa korsanlar daha da artacak. Bu sefer yine olan vatandaşa olacak" diye konuştu.

Ayrıca Batman, esnafın yüzde 40 oranında satış yaptığını, yüzde 60 oranında ürünün elinde kaldığını belirtti.

"Maliyetleri yüksek"

Narenciye üreticisi Özcan Egin ise, "Yaklaşık 2 bin ton mandalina, limon ve portakal dalında. Irak, Suriye ve diğer ülkelere ihracat, halde ise alıcı olmadığı için malımız satılmıyor. İç piyasa ile çözülecek bir şey değil. Maliyetleri yüksek zaten. Zor durumdayız. Yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Soğan satıcısı Abdulkadir Seyhan'da, elinde yaklaşık 300 ton soğanın kaldığını belirterek, "25 kuruşa veriyoruz ama yine de satılmıyor. Zarar ediyoruz. Geçen sene fiyatlar normaldi. 250-300 tona yakın malımız var ama satış yok. Kimse elini atmıyor bu duruma" diye konuştu.

Kaynak: İHA