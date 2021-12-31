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Tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu

Tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da çıkan yangında, içinde tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu.

Bursa'da çıkan yangında, içinde tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu.

Nilüfer'e bağlı Özlüce Mahallesi Ceviz Cadde üzerinde bulunan inşaat malzemesi deposunda yangın çıktı. Depodaki paletlerin tutuşmasıyla daha da büyüyen yangın, vatandaşların ihbarını üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Depoda büyük hasar meydana geldi. - BURSA

Tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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