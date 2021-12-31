Bursa'da çıkan yangında, içinde tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu.

Nilüfer'e bağlı Özlüce Mahallesi Ceviz Cadde üzerinde bulunan inşaat malzemesi deposunda yangın çıktı. Depodaki paletlerin tutuşmasıyla daha da büyüyen yangın, vatandaşların ihbarını üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Depoda büyük hasar meydana geldi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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