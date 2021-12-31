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Tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim olduBURSA Bursa'da çıkan yangında, içinde tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu.

BURSA (İHA) - Tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu

BURSA Bursa'da çıkan yangında, içinde tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu.

Nilüfer'e bağlı Özlüce Mahallesi Ceviz Cadde üzerinde bulunan inşaat malzemesi deposunda yangın çıktı. Depodaki paletlerin tutuşmasıyla daha da büyüyen yangın, vatandaşların ihbarını üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Depoda büyük hasar meydana geldi.

Tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu

Tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu

Tonlarca malzeme olan depo alevlere teslim oldu

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