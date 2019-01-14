Tonlarca Kar Şehir Dışına Yaşındı, 150 Ton Tuz Döküldü

Tokat'ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla mücadele eden ekipler, kamyonlarla tonlarca karı şehir dışına taşırken, buzlanan yollara 150 ton tuz döküldü.

Tokat'ta geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplanan yollar, kaldırımlar ve mahalle aralarında ekipler yoğun mesai harcadı. Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2 greyder, 6 kepçe, 2 kar kürüme aracı, 4 traktör, 10 kamyon ile 300 personel üç vardiya şeklinde ara vermeden gece gündüz karla mücadele çalışması yaptı. Tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına taşınırken, buzlanan yollarda 150 ton tuz, 800 ton granüllü malzeme döküldü.

Tokat Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden birisi oldu

Karla mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat'ın yurt genelinde en çok kar yağışı alan illerden biri olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta salı günü öğleden sonra başlayan kar yağışı ertesi gün sabahına kadar devam ettiğini hatırlatan Başkan Eroğlu, "Belediye olarak bizler de kar yağışıyla birlikte kar kürüme, tuzlama ve mücadele çalışmalarına devam ettik. Akabinde de buzlanma meydana geldi. 10'dan fazla ekip kurduk. 300'den fazla çalışma arkadaşımız ile üç vardiya halinde bütün çalışmaları hızlı bir şekilde yaptılar. Tüm arkadaşlarımızın emeğine sağlık" dedi.

Başkan Eroğlu, karla mücadele çalışmalarında öncelikle ana arterleri ele aldıklarını ifade ederek, "Ardından şehrimizin yüksek kesimlerinde yolların açılması için çalışmaları sürdürdük. Tuzlama, solisyon çalışmaları ile açılan yollar ve kaldırımlarda ki çalışmalarla şehrimizin tüm noktasına hizmet götürdük. Araçların girmediği alanlarda ekiplerimiz kendi güçleri ile mücadeleyi sürdürdüler. İnsanlarımızın mağdur olmaması için gece-gündüz demeden sabahlara kadar çalışmalarımızı sürdürdük. Kar berekettir, güzelliktir, hem toplumun hem iklimin hemde şehrimizin birçok ihtiyacını giderecek önemli bir ihtiyaçtır. Allah rahmetini bereketini Tokatımızdan esirgemesin" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA