TONLARCA DOMATESİ ÇÖPE ATAN İŞ YERİ SAHİBİ: 20-30 KASA DÖKTÜK

19.08.2019 12:24



Sebze halinde kasa kasa domates ve biberlerin çöpe dökülmesi görüntülerine yönelik tepkilere cevap veren esnaf, "Elimizde ortalama 200 domates kasası vardı, bunun 20-30 kasasında suyu akmıştı" dedi.

Dökülenlerin çürük olmadığını iddia eden bazı vatandaşlar ise, "Keşke bir mahalleye getirilip hayır için dağıtılsaydı" dediler.

Özden ATİK - Şahin BOZKURT- Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL, BAYRAMPAŞA Sebze ve Meyve Hali'nde kasa kasa domatesi çöpe döken esnaf, "İşe yaramayan, işlev görmeyen, kötü olan domateslerdi" dedi. Pazardaki vatandaş ise görüntülere tepkisini sürdürdü.

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde Kurban Bayramı arifesinde çekilen kasa kasa domates ve biberlerinin çöp konteynerlerine atılması görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Fiyatların düşmemesi için sebze ve meyvelerin döküldüğü iddia edilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 3 ton domatesi eksper raporu olmadan çöpe döktüğü gerekçesiyle firmaya 4 bin 200 TL ceza kesildiğini açıklamıştı.

Bayrampaşa Hal esnafı ise "ucuza satılmasın" diye sebzelerin çöpe atıldığı iddiasına cevap verdi. Söz konusu çöpe dökme görüntülerinin çekildiği firmanın sahibi Fatih Erul, "Hal içine giren domates tonajı çok yüksekti. Yüksek olunca arz talep meselesi olduğundan fazla mal satılmadı. Elimizde ortalama 200 domates kasası vardı, bunun 20-30 kasasında suyu akmıştı. Bu medyada 'ucuza satılmasın' diye algılanan bir durum söz konusu değil. Artık işe yaramayan, işlev görmeyen, kötü olan domateslerdi. Durumu olmayanlara da domatesleri dağıttık. Her türlü yardımımız oldu. Ortalama 150 kasam kaldı, sağlamdı biraz iyiydi. Onları kendi dayımı çağırdım, kendi sattı. Halkımıza sesleniyorum, 'Ucuza satılmasın' diye beklenti içinde olmadık. Fiyat neyse öyle vermeye çalıştık. Hayatta sağlıklı atmayız" dedi.

Erul, görüntülerde domates ve biberlerin taze göründüğü sorusuna ise "Kamerada her şey taze görünüyor. Domatesler çürümüştü. Bayram nedeniyle 4 gün hal kapalıydı. Bizim de belli bir malımız kaldığından, öyle de böyle de çöpe gidecekti. Satmaya çalıştık, satamadık elimizde kaldı" diye cevap verdi. Erul, halde arife gününden sonra domateslerin 1-1,20 lira, biberin ise ortalama 1,5 lira arasında satıldığını belirtti.

"HER GÜN BEDDUA YİYORUZ"

Görüntülerde domatesleri çöpe döken işçi Bayram Kinioğlu, "Çürüdü, kimse almadı ki. Kasasını 5 liraya verdik, kimse almadı. Mecbur döktük. Her gün beddua yiyoruz" diye konuştu. Domatesleri çöpe atan işçilerden Enver Tokal da "Domatesin kasasını 10 liraya verdik, alan olmadı. 5 liraya verdik, alan olmadı. Yere indirdik. 220 kasa. Çöp tenekesi getirip çöpe döktük. Halk madem ucuz mal istiyor, niye gelip almıyor. Gelsin alsınlar. Salatalıklar var, çöpe gidecek. Korkumdan çöpe de atamıyorum. Ceza kesilecek diye. Şu an 20 kuruşa veriyorum, ama alan yok. Nakliye parasını tutmuyor. Mal pahalı olduğu zaman tatlıdır, ama ucuz olduğu zaman tatsızdır, kimse almıyor" ifadelerini kullandı.

"YAŞ MEYVE-SEBZE SATIYORUZ RAF ÖMRÜ ÇOK KISA"

Bayrampaşa hali esnafından Celal Kurt da "Arabanın üstünde bu milli servettir. Çürüyen bir domates. Neden çürüyor, bayram akşamı satılmadı. Dört gün bu domates arabanın üstünde kaldığı zaman ne olur, salça olur. Kötülemenin anlamı yok. Bunun masrafı, işçiliği, vergisi, komisyonu var" dedi.

40 senedir esnaflık yapan Yusuf Batur da atılan sebzelerin arifeden iki gün önce geldiğini belirterek "Bayramdan sonraya kalmayacağından verecek kimseyi bulamadılar. Zaten verilecek yerlere verildi, kalanını da çöpe attılar. Kimse malının düşmanı değil. Hiç kimse bilerek malını da çöpe dökmez. Ama satılmadığı için de yaş sebze ve meyve, zaten iki gün önce gelmişti. Bayramdan sonraya da yedi güne tekabül edecekti. Dayanma şansı yoktu. Bazı kurslara ve fakirlere dağıttılar. Kalanını da ister istemez çöpe döktüler. Yaş meyve sebze satıyoruz, raf ömrü çok kısa. Yazıhanemizde buzhanemiz yok, bunu koruma bekletme imkanımız yok. belli bir yere kadar. Dökülmesinin tek sebebi o" diye konuştu. Esnaf Siyami Karakuzu ise "Halka dağıtamayız, gelselerdi alsalardı biz mal vermeye adam aradık kimse yoktu" dedi.

VATANDAŞLAR İSE GÖRÜNTÜLERE TEPKİLİ

Pazardaki vatandaşlar ise görüntülerden rahatsız olduklarını ifade ettiler. Murat Aca ise "İsraf yani, halka düşmanlık diyelim daha doğrusu. Şu anda ekmek aslanın midesinde. Kendi cebini düşünen insanlarımızdan kaynaklanıyor. İhtiyacı olan insanlara verselerdi sevap olurdu. Bunun bu kadar pahalı olmasının anlamı yok. Ülkemize zarar vermenin anlamı yok. Gıda terörü diyelim bizde" şeklinde konuştu. Pazar alışverişini yapan Gülümser Şengül de "Fakir fukara yemesin, çöpe gitsin, biz rahatlayalım diyorlar. Ne diyelim ki. Büyüklere soracaksınız, 'Neden böyle yapılıyor?' diye soracaksınız" dedi. Mahmut Karakaş adlı vatandaş da "Dökülmemesi lazım, yazık, günah. Vatandaş yesin. Fakirler var, onlar yesin. Üzüldüm. Olmaması lazım. Bir mahalleye gelseydi dağıtsaydı hayır yapmıştı" diye konuştu.



Kaynak: DHA