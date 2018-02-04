Tonlarca Cam Kara Yoluna Saçıldı

Sivas'ta tırdan düşen tonlarca cam parçası ulaşımı aksattı.

Mersin'den Erzurum'a cam taşıyan Murat Sürer yönetimindeki 55 LG 374 plakalı tır, Sivas- Ankara kara yolunun Şehirlerarası Otobüs Terminali üst geçidinde virajı dönmeye çalıştığı sırada araçta yüklü cam tabakaların bir bölümü yola düştü.

Yola saçılan yaklaşık 8 ton cam parçalarının yolu kapladığını gören araç sürücüleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yolda işaretleme çalışması yaparken, bir trafik polisi yolun bir bölümünü araçların geçeceği şekilde fırça ile temizledi.

Araçların kontrollü geçişine izin verilen yol, iş makinesiyle camın temizlenmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.