Tonlarca bal kabağı camdan seralarda bekliyor

ANTALYA'daki bal kabağı üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı Konyaaltı ve Doyran'daki üreticiler, hasadı tamamladı. Camdan seralarda istiflenen tonlarca bal kabağına alıcı bekleyen üretici, pandemi nedeniyle satış olmamasından şikayet etti. Önceki yıllarda otel, restoran ve lokantaların bal kabaklarını ton ton satın aldığını kaydeden üretici, şimdilerde tonlarca ürünün çürümeye terk edildiğini belirtti.

Antalya'nın Konyaaltı ve Korkuteli ilçelerinde binlerce dönüm arazi üzerinde bal kabağı üretimi gerçekleştiren üreticiler, yüzlerce ton ürünün, istiflendiği cam seralarda çürümeyi beklediğini söyledi. Turizm kenti Antalya'da otel ve restoranlar başta olmak üzere pandemi öncesi ton ton satılan bal kabakları, artık tek tük alıcı buluyor. Otellerin birçoğunun kapalı olması, açık olanların da belirli sayıda turiste hizmet vermesinden dolayı tüketimin az olduğunu anlatan üretici, restoranların da kapanmasının da bal kabaklarının elde kalmasına neden olduğunu söyledi.

Doyran Mahallesi'nde bal kabağı üreticisi Yılmaz Gökalp, 2020 yılında nisan ayında satış yapamadığı için 80 tona yakın bal kabağını üzerinden traktör geçirerek gübre haline getirdiğini, aynı günleri yaşamak istemediğini anlattı. Üreticinin elindeki bal kabaklarını devletin alıp gerek askeri gerek devlet dairelerinde değerlendirebileceğini düşündüklerini belirten Gökalp, destek istedi.'110 TON BAL KABAĞI ÇÜRÜRSE TRAKTÖRLE EZİP GÜBRE YAPACAĞIM'Yılmaz Gökalp, şu an ise 110 ton bal kabağının elinde kaldığını söyledi. 2020 yılı mart ayında Korkuteli'de ve Gökçen Mahallesi'ndeki araziye bal kabağı ektiğini anlatan Gökalp, "İki yıldır perişanız. Korkuteli'de 25 dönüme ektiğim bal kabaklarını hasat ederek Doyran'daki cam serama getirerek istifledim. Burada muhafaza ediyorum. Seranın içinde 110 ton balkabağı var. Pandemiden dolayı oteller kapalı. Pazar yerleri, restoran ve lokantalar kapalı. Geçen yıl ürünlerimiz elimizde kaldı, traktörle üzerlerinden geçerek gübre haline getirdim ve tarlama döktüm. Bu yıl da elimizde kalırsa halimiz perişan olacak" dedi.Bir başka balkabağı üretici Hatice Gökalp ise pandemi nedeniyle kapalı olan restoran ve lokantaların açılmasını istedi. "Kabaklar elimizde patladı, kimse almıyor" diyen Hatice Gökalp, "Bu kadar kabağı tarlaya sürmek istemiyoruz" diye konuştu.CAM SERALARDA BEKLETİLİYOR

Antalya Ziraat Odası Yönetim Kurulu Meclis Üyesi aynı zamanda Gökçen Mahallesi'nin 20 yıllık eski muhtarı çiftçi Adem Yıldırım, "Bal kabağı denilince Doyran bölgesi, Çakırlar çukuru ve Gökçen Mahallesi akla gelir. Buranın bal kabakların aroması diğer bölgelere göre daha lezzetlidir. Yıllık 2 bin ton bal kabağı üretimi yapılıyor. 2 bin ton bal kabağının 500 tonu ancak satılıyor, 1.5 tonu elde kalıyor ve çürüyor. Covid-19 birçok sektörü etkilediği gibi bal kabağı üretimini ve satışını da etkiledi. Alıcı yok, cam seralara stokluyoruz. Mart ayı geçtikten sonra içerden çürümeye başlıyor. Şubat ila mart ayında 6 TL olan kilo fiyatı şu anda 1.5 TL'ye satılmıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ