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Tonlarca ağırlıktaki iş makineleri Yusufeli Barajı inşaatında bir yamaçtan bir yamaca böyle...

Yapımı devam eden ve geçtiğimiz hafta sonu 3 milyonuncu metreküp betonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile video konferans yolu dökülen Artvin'in Yusufeli Barajı inşaatında yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemi ile havadan taşınan 30 tonluk iş aracı adeta beşik...

Tonlarca ağırlıktaki iş makineleri Yusufeli Barajı inşaatında bir yamaçtan bir yamaca böyle...
08.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:29

Yapımı devam eden ve geçtiğimiz hafta sonu 3 milyonuncu metreküp betonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile video konferans yolu dökülen Artvin'in Yusufeli Barajı inşaatında yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemi ile havadan taşınan 30 tonluk iş aracı adeta beşik gibi sallandı. O anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.

Çoruh Nehri üzerinde inşaat çalışmaları devam eden ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olma ünvanı kazanacak olan Yusufeli Barajında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Barajın gövde beton çalışmaları sırasında iş makinelerini vadi içinde taşımak için karşıdan karşıya kablolu vinç sistemi kullanılıyor. Tonlarca ağırlığındaki iş makinelerini metrelerce yükseklikten taşıyan vinç operatörü, bu kez 30 tonluk iş makinesini taşıdı. Taşıma sırasında meydana gelen tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin sallanması ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan gövde yüksekliği 208 metre yüksekliğe ulaşan Yusufeli Barajı ve HES projesi Türkiye'nin en hızlı akan nehri üzerinde yapılıyor. Yaklaşık yüzde 79'luk fiziki gerçekleşmenin sağlandığı baraj, faaliyete geçtiğinde, 558 megawatt kurulu güç ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilowatt saat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu üretim rakamı Antalya kadar büyük bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte, ülkemizin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacak. Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon m beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre genişliğinde beton yol yapılabiliyor. Toplam depolama hacmi yaklaşık 2,1 milyar m3 olan barajda biriktirilecek su; İzmir'in 6 yılda tükettiği suya eşit olacak. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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