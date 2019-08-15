Toni Kroos Balaídos De Real Madrid - Celta İçin Skorlar

15.08.2019 01:26

Cristiano Ronaldo, bir-iki ile Portekizli ilerlemesini tamamlamak için son ana kadar bekleyen James ile bağlantı kurdu. Ronaldo'nun kesintisini kimse bitiremedi, ama Toni Kroos ağın arkasına toparlanmayı parçalamak için el altındaydı.