Toni Kroos Balaídos De Real Madrid - Celta İçin Skorlar

Cristiano Ronaldo, bir-iki ile Portekizli ilerlemesini tamamlamak için son ana kadar bekleyen James ile bağlantı kurdu. Ronaldo'nun kesintisini kimse bitiremedi, ama Toni Kroos ağın arkasına toparlanmayı parçalamak için el altındaydı.

15.08.2019 01:26

Cristiano Ronaldo, bir-iki ile Portekizli ilerlemesini tamamlamak için son ana kadar bekleyen James ile bağlantı kurdu. Ronaldo'nun kesintisini kimse bitiremedi, ama Toni Kroos ağın arkasına toparlanmayı parçalamak için el altındaydı.

Kaynak: Dugout

Toni Kroos Balaídos De Real Madrid - Celta İçin Skorlar
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