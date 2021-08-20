Toni Koskela: "Evimizde tur için mücadele edeceğiz"
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Toni Koskela: "Evimizde tur için mücadele edeceğiz"

Toni Koskela: 'Evimizde tur için mücadele edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela, Fenerbahçe maçının ardından, "Evimizde tur için mücadele edeceğiz" dedi.

HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela, Fenerbahçe maçının ardından, "Evimizde tur için mücadele edeceğiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında HJK Helsinki deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela, bugün maça iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, "Kazanan Fenerbahçe oldu. Tüm takım iyi bir mücadele gösterdi ve iyi çalıştı. İkinci yarıda biraz daha etkili oynamayı istedik, o anlarda iyi işler başardık ama golü yedik. İlk ve ikinci yarıda oyuncular büyük bir dayanıklılık gösterdi. Evimize bu mağlup skorla dönüp daha iyi hazırlanıp tur için mücadele edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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