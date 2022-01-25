Tonga'ya giden yardım gemisinde 23 vaka tespit edildi

Avustralya'dan Tonga'ya yardım malzemeleri götüren gemideki 23 personelde Covid-19 tespit edildi. Geminin görevine devam edeceği ve yardım malzemelerini ülkeye ulaştıracağı belirtildi.

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da meydana gelen su altı yanardağı patlamasının ardından Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler yardım malzemeleri göndermeye devam ediyor. Korana virüs salgının başlangıcından bu yana yalnızca 1 vakanın görüldüğü ve salgının sıçramaması için sıkı tedbirler alınan ada ülkesine yardım taşıyan bir gemide Covid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton yaptığı açıklamada, Cuma günü yola çıkan ve yarın ülkeye ulaşması beklenen Avustralya'ya ait HMAS Adelaide adlı askeri yardım gemisindeki 23 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti. Konuyla ilgili Tongalı yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirten Dutton, "Açıkçası yardıma çok ihtiyaçları var. Ancak Covid-19 riskini de istemiyorlar" dedi.

Gemi görevine devam edecek

Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yapılan açıklamada, yardım gemisinin görevine devam edeceği ve yardım malzemelerinin güvenli bir şekilde ülkeye teslim edileceği ifade edildi. Gemideki pozitif vakaların ve temaslıların izole edildiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, gemide 40 yataklı bir tıbbi tesis bulunduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Covid-19 tespit edilen personelin semptom göstermediği ya da hafif semptom gösterdiği ve tüm mürettebatın aşılı olduğu belirtildi.

Orduya bağlı mühendis birliğinin de aralarında bulunduğu 600 mürettebat taşıyan gemide, büyük miktarda insani yardım malzemesi, tıbbi malzeme ile helikopterler ve su arıtma ekipmanının bulunduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen uçaklardaki yardım malzemeleri ülkeye temassız bir şekilde teslim edilmişti. Ancak Avustralya'dan gelen başka bir yardım uçağı pozitif vaka tespit edilmesinin ardından ülkeye geri dönmek zorunda kalmıştı.

Tonga'da bulunan Birleşmiş Milletler, Kızıl Haç ve birçok yardım kuruluşu, adada yaşanacak Covid-19 salgınının felakete yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Yeni Zelanda'ya ait bir yardım gemisinin ulaştığı Tonga'ya Japonya ve İngiltere'den hava ve deniz yoluyla daha fazla yardım gelmesi bekleniyor.

Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda 15 Ocak'ta su altı yanardağı patlaması meydana gelmiş, Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede tsunami uyarısı yapılmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, volkanik facianın yol açtığı tsunami nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun yüzde 80'ininden fazlasının meydana gelen patlamadan etkilendiği ülkede, birçok ev yıkılırken yüzlerce evde ise hasar meydana gelmişti. - CANBERRA