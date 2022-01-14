Tonga'da yanardağ yeniden aktif hale geldi

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai adasında geçen yıl 20 Aralık'ta patlama görülen yanardağının yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, başkent Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtüyor.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtti.

Yanardağdan deniz seviyesinden 5-20 kilometre yükseklikte duman bulutu yükseldiğini aktaran yetkililer, patlamanın 260 kilometre çapında alandan duyulduğunu ifade etti.

Ulusal deniz tsunamisi uyarısı yapılan adada, kamu binaları öğleden sonra kapatıldı.

Yetkililer, henüz tahliye gereği bulunmadığını vurgulasa da halka sahillerden ve deniz kenarlarından uzak durmalarını, patlamadan kaynaklı sülfür kokusu nedeniyle maske giymelerini tavsiye etti.

AA / Ayşe Doğru - Son Dakika Haberleri

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