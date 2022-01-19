Tonga'da deniz altı kablosunun onarılması için en az 4 haftaya ihtiyaç var

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlamasında zarar gören deniz altı kablosunun onarılması için az dört haftaya ihtiyaç olduğu bildirildi.

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlamasında zarar gören deniz altı kablosunun onarılması için az dört haftaya ihtiyaç olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "ABD kablo şirketi SubCom, Tonga'daki deniz altı kablosunun onarımının en az 4 hafta süreceği bilgisini verdi." ifadesini kullandı.

Güney Pasifik'te 50 bin kilometreden fazla kablo onarımı yapan SubCom, telekomünikasyon şirketi Tonga Cable ile hasarın giderilmesi için bir gemiyi harekete geçirmek için çalıştığını aktardı.

Bunun yanı sıra, telekomünikasyon firması Digicel'in, ses ve SMS iletişimine öncelik veren geçici bir 2G bağlantısı kurması planlanıyor. Ancak bağlantının normal kapasitenin yaklaşık yüzde 10'unu kapsayacak şekilde "sınırlı ve düzensiz" olması bekleniyor.

Öte yandan, Tonga hükümeti tarafından "benzeri görülmemiş bir felaket" olarak tanımlanan yanardağ patlamasında ölü sayısının 3'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Şiddetli yanardağ patlamasının ardından Tonga'daki deniz altı kablosu zarar görmüş, Pasifik adasının dış dünya ile iletişimi kesilmişti.

Atata Adası'nın büyük bir kısmı yok oldu

Sosyal medyada, Atata Adası'nın büyük kısmının yok olduğuna dair görüntüler paylaşıldı.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, Atata Adası'ndaki tatil köylerinin güvenlik kamerasına yansıyan hasarı "felaket" olarak niteledi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), Atata Adası'nda 72 yapının hasar gördüğünü ve adanın tamamının külle kaplandığını gösteren bir fotoğraf yayımladı.

Yayımlanan fotoğrafın ön analiz çalışması olduğu ve henüz doğrulanmadığı kaydedildi.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak'ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yanardağ patlamasının ardından oluşan tsunaminin vurduğu ada ülkesi Tonga ile sağlıklı iletişim kuramadıklarını bildirmişti.