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Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Ada ülkesi Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ada ülkesi Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Pasifik'te yer alan ada ülkesi Tonga, 6.2'lik depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Tonga'nın Pangai kentinin yaklaşık 219 kilometre kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. TSİ 09.40'da meydana gelen depremin 14.5 kilometre derinlikte kaydedildiği ifade edildi. Can veya mal kaybına yönelik bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, Tonga'ya bağlı Hunga Ha'apai Adası'nda 15 Ocak'ta sualtı yanardağında meydana gelen patlamanın yol açtığı hasarla mücadele sürüyor. Volkanik facianın neden olduğu tsunami sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği adada çok sayıda kişi yaralanmış, su kaynakları da kirlenmişti.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tonga, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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