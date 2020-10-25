Tonga'da 5,9 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tonga'da 5,9 büyüklüğünde deprem

25.10.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:32
Tonga'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Tonga'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Tonga'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Niuatoputapu Adası'na bağlı Hihifo bölgesinin 75 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Yerin yaklaşık 33 kilometre altında meydana gelen depremde, can veya mal kaybı olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Enis Berberoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Binnur Kaya Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Okan Buruk Ozan Tufan İsmail Kartal Sergen Yalçın
Daha Fazla Yangın Esenyurt Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tonga'da 5,9 büyüklüğünde deprem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 15:32:28. #1.14#
title