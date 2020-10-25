Tonga'da 5,9 büyüklüğünde deprem
25.10.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:32
Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Tonga'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Tonga'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Niuatoputapu Adası'na bağlı Hihifo bölgesinin 75 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.
Yerin yaklaşık 33 kilometre altında meydana gelen depremde, can veya mal kaybı olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen