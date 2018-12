Ton Balığına Yoğun İlgi

Şanlıurfa'da bir balıkçının tezgahına satılmak üzere getirilen 1,5 metre boyunda 70 ile 100 kilo aralığındaki 4 ton balığı, görenlerin ilgi odağı oldu.

Haliliye ilçesindeki Topçu Meydanı'nda bulunan bir balıkçı tezgahında Mersin açıklarında yakalanan 1,5 metre uzunluğunda, 70 ile 100 kilo aralığındaki 4 ton balığı sergileniyor. Tezgahtaki bir tahtanın üzerine konulan 4 balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yoldan geçerken tezgahtaki 1,5 metre boyundaki balıkları fark eden vatandaşlar balıklarla fotoğraf çekti.

Her yıl Şanlıurfalı vatandaşların ilgisi dolayısıyla balıkları getirttiğini belirten balıkçı Behçet Sili, "Her yıl bu ton balıklarını getirtiyoruz. Halkımız bu balığı aldığı zaman çok memnun kalıyor. Büyük ilgi gösteriyorlar. Balıkta siyah et bulunuyor. Tamamen kemiksiz bir ettir. Bu balığın birçok faydası bulunur. Kansere, damar tıkanıklığına, tansiyona, şeker hastalığına çok iyi geliyor. Vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Görenlerin ilgisini çeken ton balıklarının kilosu 35 liradan satışa sunuluyor. - ŞANLIURFA