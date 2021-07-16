Tomsk bölgesinde 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu
Rusya'nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu bildirildi.
Rusya'nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu bildirildi.
Rus haber ajanslarına göre, Kedroviy şehrinden Tomsk'a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali verdi ve radardan kayboldu.
Özel bir hava yolu şirketine ait olan uçakta 17 kişinin olduğu, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca