Tomsk bölgesinde 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu
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Tomsk bölgesinde 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu

Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca - Haberler | Güncel

Rusya'nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu bildirildi.

Rusya'nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu bildirildi.

Rus haber ajanslarına göre, Kedroviy şehrinden Tomsk'a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali verdi ve radardan kayboldu.

Özel bir hava yolu şirketine ait olan uçakta 17 kişinin olduğu, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

Tomsk bölgesinde 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu
Tomsk bölgesinde 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu
Tomsk bölgesinde 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan yolcu uçağının sert iniş yaptığı ve içindeki 17 kişinin sağ olduğu bildirildi.
Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan yolcu uçağının sert iniş yaptığı ve içindeki 17 kişinin sağ olduğu bildirildi.
Rusya'nın Tomsk bölgesinde 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu
Rusya'nın Tomsk bölgesinde 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu
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