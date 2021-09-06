Tomruk yüklü traktör devrildi: 2 yaralı
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Tomruk yüklü traktör devrildi: 2 yaralı

Tomruk yüklü traktör devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde tomruk yüklü çift römorklu traktörün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde tomruk yüklü çift römorklu traktörün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Paşaşeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.C. idaresindeki 55 AF 611 plakalı tomruk yüklü çift römorklu traktör devrildi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Ekiplerce olay yerine ambulans helikopter sitendi. Kazada yaralanan traktör sürücü ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan, traktörde yolcu olarak bulunan E.R. de 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Tomruk yüklü traktör devrildi: 2 yaralı
Tomruk yüklü traktör devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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