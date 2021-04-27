Tomruk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tomruk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Tomruk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tomruk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tomruk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu-Aladağ yolu Boztahta mevkisinde Cumali Bilici yönetimindeki 01 B 6757 plakalı tomruk yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tırdan alevler yükseldiğini gören sürücü, aracını durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, 6'ncı kattan aşağı attı
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, 6'ncı kattan aşağı attı
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tomruk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:36:45. #1.15#

title