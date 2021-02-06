Tomruk yüklü TIR devrildi; D-655 karayolu trafiğe kapandı
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Tomruk yüklü TIR devrildi; D-655 karayolu trafiğe kapandı

06.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:05
Tomruk yüklü TIR devrildi; D-655 karayolu trafiğe kapandı

DÜZCE'de girdiği virajda devrilen tomruk yüklü TIR'ın şoförü yaralandı.

DÜZCE'de girdiği virajda devrilen tomruk yüklü TIR'ın şoförü yaralandı. Yola üşen tomruklar nedeniyle kapanan Zonguldak- Düzce D-655 karayolunun Düzce istikameti, yapılan çalışmanın ardından 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-655 karayolu Kabalak rampaları mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Atamer İlik yönetimindeki 07 YMC 07 plakalı tomruk yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazada TIR şoförü İlik yaralanırken, dorsede bulunan tomruklar yola düştü. Kaza nedeniyle karayolunun Düzce istikameti trafiğe kapandı.Yakın köylerde bulunan traktörlerin yardımıyla tomruklar yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulamışa açıldı. 


Tomruk yüklü TIR devrildi; D-655 karayolu trafiğe kapandı
Tomruk yüklü TIR devrildi; D-655 karayolu trafiğe kapandı
Tomruk yüklü TIR devrildi; D-655 karayolu trafiğe kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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