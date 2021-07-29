TOMRUK YÜKLÜ KAMYONUN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI

BOLU'da, D-100 kara yolunda kamyonun çarptığı Nazile K. (23) ağır yaralandı.

BOLU'da, D-100 kara yolunda kamyonun çarptığı Nazile K. (23) ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü, Birden arabanın önüne koştu. Ben sol yapsam da kafası vurdu dedi.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 kara yolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Akif E., idaresindeki 14 DJ 842 plakalı tomruk yüklü kamyon, yola çıkan Nazile K.'ye çarptı. Nazile K. yola savrularak kanlar içinde kaldı. Bu sırada arkadan gelen İsa Pulatlı idaresindeki 35 GA 3157 plakalı otomobil ise kamyona arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan Nazile K.'yi hastaneye kaldırdı. Nazile K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Akif E., Birden yola atladı. Ben sol yaptım ama ister istemez vurduk. Yoldan yürüyordu. Gelirken 'Allah Allah bu kadın burada ne yapıyor' dedim. Birden aracın önüne koştu. Ben sol yapsam da kafası vurdu. dedi. Sürücü Akif E., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı