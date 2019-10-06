Tomruk yüklü kamyon yan yattı

Tomruk yüklü kamyon yan yattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde tomruk yüklü kamyon çamurlu yolda yan yattı.

06.10.2019 13:58
Tomruk yüklü kamyon yan yattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde tomruk yüklü kamyon çamurlu yolda yan yattı.


Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Şimşirdere Şefliğine ait bölgeden tomruk çekimi yapan Sezai Ören yönetimindeki 37 LA 093 plakalı kamyon, Karadağ 92 bölmede çamura battı.


Çamura batarak yan yatan tomruk yüklü kamyon, orman köylüsü tarafından traktör ve kepçe yardımıyla çıkarıldı.


Olayda yaralanan olmadı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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