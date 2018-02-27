Tomruk Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Ölü
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Tomruk Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tomruk yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tomruk Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tomruk yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 37 AD 857 plakalı tomruk yüklü kamyon, Curunlu mevkisinde şarampole devrildi.

Araçta sıkışan Yılmaz, olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz kurtarılamadı.

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