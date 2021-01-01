Tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
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Tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

01.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:16
Tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesiyle sürücü Esat Aydınlı yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesiyle sürücü Esat Aydınlı yaralandı. 

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Hendek Bayraktepe Mahallesi Bayraktepe mevkisinde meydana geldi. Esat Aydınlı idaresindeki 54 KC 009 plakalı kamyon, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar aracında sıkışan sürücüyü, kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücüyü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

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