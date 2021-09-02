TOMRUK YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI
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TOMRUK YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI

TOMRUK YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kamyon, kullanılmaz hale geldi.

Aydın'dan Denizli'ye giden Bayram Erşafak yönetimindeki 20 K 7099 plakalı tomruk yüklü kamyon, saat 01.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi yakınlarına geldiğinde arka lastikleri alev aldı. Durumu fark eden Erşafak, kamyonu yolun sağına çekip itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek kasadaki tomruklara da sıçradı. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürüldü. Bir bölümü yanan tomruklar araçtan indirilerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, çalışmaların ardından yeniden normale döndü.

TOMRUK YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI
TOMRUK YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI
TOMRUK YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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