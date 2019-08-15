15.08.2019 17:11

Düzce'de ormanda ağaç keserken tomruk altında kalan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünde ormanlık arazide ağaç kesen Eyüp Işıldak (37), kesilen ağacın altında kaldı.

Arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Işıldak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Ağır yaralanan Işıldak'ın kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA