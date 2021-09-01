"Tomris" filminin özel gösterimi yapıldı
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"Tomris" filminin özel gösterimi yapıldı

'Tomris' filminin özel gösterimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

İlk Türk kadın hükümdar olarak adını tarihe yazdıran Tomris Hatun'un hayatını beyaz perdeye taşıyan, 3 Eylül'de izleyiciyle buluşacak "Tomris" filminin özel gösterimi yapıldı.

İlk Türk kadın hükümdar olarak adını tarihe yazdıran Tomris Hatun'un hayatını beyaz perdeye taşıyan, 3 Eylül'de izleyiciyle buluşacak "Tomris" filminin özel gösterimi yapıldı.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde Özdilek AVM'de düzenlenen özel gösterime, yönetmen Akan Satayev ve "Tomris" karakterini canlandıran oyuncu Almira Tursyn'un yanı sıra Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel ile çok sayıda siyasetçi, bilim ve sanat camiasının temsilcileri ve Kazak diasporasının önde gelen isimleri katıldı.

Gösterimde konuşan Bayel, "Tomris" isminin milli bir kahramanın adı olması nedeniyle Türkiye'de olduğu gibi Kazakistan'da da kız çocuklarına çokça verildiğini söyledi.

Bağımsızlık kutlamaları çerçevesindeki etkinliklerin devam edeceğini belirten Bayel, filmin Türkiye'nin kültürel hayatında önemli bir iz bırakacağını, 2 kardeş halkı birbirine daha da yakınlaştıracağını ifade etti.

Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı

Saka Türklerinin başına geçerek Pers İmparatorluğu'nu yenen, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'u anlatan filmin konusu şöyle:

"Milattan önce, 6. yüzyılda, kocasının ölümüyle tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun, askeri dehası, kıvrak zekası, taktiksel ve politik becerileriyle dağılmakta olan İskit-Saka İmparatorluğu'nu yeniden Orta Asya'nın hakimi yaptı. Ordusuna komutanlık ettiği savaşta, devrinin en güçlü devleti Pers İmparatorluğu'nu yenerek Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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