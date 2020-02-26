TOMRİS filminin afişi yayınlandı
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TOMRİS filminin afişi yayınlandı

Orta Asya bozkırlarının büyük kraliçesi, yetenekli savaşçı, bilge lider Tomris Hatun'un hayatını anlatan TOMRİS filminin afişi yayınlandı

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41
TOMRİS filminin afişi yayınlandı

Hayatı çocukluğundan itibaren büyük kederler, zorluk ve acılarla dolu olan Tomris Hatun, tahta geçtiğinde kazandığı zaferlerle Türk milletinin kaderini belirledi, dünya tarihinde silinmez izler bıraktı. 10 Nisanda vizyona girecek, Türk milletinin ilk kadın hükümdarının hayatını anlatan yapımı film, merakla bekleniyor.

Kaynak: Snob Magazin

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