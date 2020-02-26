TOMRİS filminin afişi yayınlandı

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41

Hayatı çocukluğundan itibaren büyük kederler, zorluk ve acılarla dolu olan Tomris Hatun, tahta geçtiğinde kazandığı zaferlerle Türk milletinin kaderini belirledi, dünya tarihinde silinmez izler bıraktı. 10 Nisanda vizyona girecek, Türk milletinin ilk kadın hükümdarının hayatını anlatan Kazakistan yapımı film, merakla bekleniyor.



