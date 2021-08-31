'Tomris' filmi için geri sayım
Yönetmenliğini Atan Satayev'in üstlendiği filmde Tomris Hatun'u aslında bir psikolog olan Almira Tursyn canlandırıyor.
Yönetmenliğini Atan Satayev'in üstlendiği filmde Tomris Hatun'u aslında bir psikolog olan Almira Tursyn canlandırıyor. Antik Yunan tarihçi Herodot'un verdiği bilgilerden yararlanılarak kaleme alınan film, tahta geçtiğinde kazandığı zaferlerle Türk milletinin kaderini belirleyen, dünya tarihinde silinmez izler bırakan Tomris Hatun'un zaferlerini günümüze taşıyor.
Kaynak: Hürriyet