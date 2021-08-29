"Tomris" filmi, 3 Eylül'de sinemalarda gösterime girecek

İlk Türk kadın hükümdar olarak adını tarihe yazdıran Tomris Hatun'un hayatını beyaz perdeye taşıyan "Tomris" filmi, 3 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

İlk Türk kadın hükümdar olarak adını tarihe yazdıran Tomris Hatun'un hayatını beyaz perdeye taşıyan "Tomris" filmi, 3 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Atan Satayev'in üstlendiği filmde, başrolleri Almira Tursyn, Adil Akhmetov ve Erkebulan Dairov paylaştı.

Altın Küre'de "Yabancı Dilde Film" kategorisinde yarışma listesine giren yapım, vizyon yolculuğuna başladığı Kazakistan'da izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Dönemin güçlü devletlerinden Pers İmparatorluğu'nu yenerek büyük başarı elde eden, İskit-Saka Türklerinin Başkomutanı Tomris Hatun'un hayatı, Antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot'un verdiği bilgilerden yararlanılarak beyaz perdeye aktarıldı.

"Sakaların Anası" olarak biliniyor

Efsanevi Türk hakanı Alp Er Tunga'nın torunu ve "Sakaların Anası" olarak hatırlanan Tomris Hatun, M.Ö. 6. yüzyılda yaşadı. Doğumunda annesini, savaşta babasını kaybeden Tomris Hatun'un oğlu ise esir düştüğü kampta yaşamını yitirdi.

Saka Türklerinin başına geçerek Pers İmparatorluğu'nu yenen, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'u anlatan filmin konusu şöyle:

"Milattan önce, 6. yüzyılda, kocasının ölümüyle tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun, askeri dehası, kıvrak zekası, taktiksel ve politik becerileriyle dağılmakta olan İskit-Saka İmparatorluğu'nu yeniden Orta Asya'nın hakimi yaptı. Ordusuna komutanlık ettiği savaşta, devrinin en güçlü devleti Pers İmparatorluğu'nu yenerek Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk