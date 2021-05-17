Tomris Cesuroğlu kimdir? Tomris Cesuroğlu kaç yaşında? Tomris Cesuroğlu aslen nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tomris Cesuroğlu kimdir? Tomris Cesuroğlu kaç yaşında? Tomris Cesuroğlu aslen nereli?

Tomris Cesuroğlu kimdir? Tomris Cesuroğlu kaç yaşında? Tomris Cesuroğlu aslen nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Hafta içi FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Tomris Cesuroğlu kimdir? Tomris Cesuroğlu kaç yaşında? Tomris Cesuroğlu aslen nereli?

Hafta içi FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Tomris Cesuroğlu kimdir? Tomris Cesuroğlu kaç yaşında? Tomris Cesuroğlu aslen nereli?

TOMRİS CESUROĞLU KİMDİR?

VU Amsterdam Üniveritesi Toplum Sağlığı Genobilim Uzm. Dr. Tomris Cesuroğlu Hacettepe Üniversite mezunu. Pratisyen Hekimlik alanlarında faaliyet göstermektedir. Hekim, araştırmacı olan Tomris Cesuroğlu bilgilendirici birçok yazısı bulunmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özder Demet Akalın Serdar Ortaç Yeliz Kuvancı
Spor Adem Büyük Caner Erkin Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tomris Cesuroğlu kimdir? Tomris Cesuroğlu kaç yaşında? Tomris Cesuroğlu aslen nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 09:56:04. #1.15#

title