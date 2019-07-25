Tomorrowland Festivalinde yine uyuşturucu damgası: 24 satıcı tutuklandı

HER yıl temmuz ayında yüz binlerce kişiyi Boom kasabasında toplayan Tomorrowland Festivaline bu yıl da uyuşturucu operasyonları damga vurdu. Belçika savcılığından yapılan açıklamada, geçen hafta sonu 24 uyuşturucu satıcısının tutuklandığı, 231 ziyaretçinin de uyuşturucu madde bulundurmaktan veya kullanmaktan dolayı ceza aldığı belirtildi. Uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran kişilere 75 ila 150 Euro arasında para cezası verildiği öğrenildi.

UYUŞTURUCUDAN MI ÖLDÜ?

Festivale katılan Hint uyruklu 27 yaşındaki bir kişi de henüz belirlenemeyen bir nedenle geçen cuma gecesi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, ölümün uyuşturucu kullanımına bağlı olabileceği üzerinde duruyor. İki hafta sonuna yayılan festivalde geçen yıl da 63 uyuşturucu satıcısı yakalanmıştı.

DJ PARİS

Öte yandan festivalinin üçüncü gününde DJ olarak sahne alan ABD'li ünlü model Paris Hilton, kostümleri ve dansıyla festivalin ilgi odağı oldu.