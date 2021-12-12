Tomor Hoca hakka uğurlandı

SAKARYA (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 88 yaşında Sakarya'da vefat eden kanaat önderi Ahmet Tomor Hoca'nın cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da vefat eden kanaat önderi Ahmet Tomor Hoca'nın cenaze namazını kıldırdı.

Adapazarı İmam Azam Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazı kıldırdıktan sonra yaptığı konuşmada, Mülk Suresi'nde bulunan, "O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. " ayet-i kerimeyi okuyarak, "Dünyada imtihan için varız. Bu imtihanı kazanmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Son nefesimize kadar Rabbimize en iyi kul olmayı, Efendimiz aleyhisselatu vesselama en iyi ümmet olarak yaşamayı hepimize nasip eylesin. " dedi.

"Biz biliyoruz ki ve şurada ki bütün cemaatte şahittir ki, merhum Ahmet Tomor Hocamız bütün ömrünü en iyi kul ve Peygamber Efendimize en iyi ümmet olmak için geçirdi. " diyen Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Musallaya gelen merhum ve merhumenin, onun cenaze namazına katılan, katılmayan herkese örnek bir hayat yaşamış olarak gelmesi ne kadar güzel bir şey. Şu anda işte o örnek şahsiyetlerden birisi olan, merhum Ahmet Hocamızın başındayız. Biz Efendimiz aleyhissalatu vesselamın müjdesiyle biliyoruz ki, üç kişinin amel defteri ölseler de kapanmaz. Bunlardan birisi alimler, talebe yetiştiren, kitap yazan arkasından İslam'ı anlatacak, o kitapları okuyacak kişiler bırakan, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar, üçüncüsü de sadaka-i cariye sahibi insanlar. Ahmet Tomor Hocamız üçünü de hak eden, üçü vesilesiyle amel defteri kapanmayacak olan büyük şahsiyetlerden birisidir, biz buna da şahidiz. Rabbim hepimize böyle bir hayat, böyle bir ömür nasip eylesin. "

Başkan Erbaş'ın helallik istemesinin ardından Tomor'un cenazesi toprağa verilmek üzere Sakarya Erenler Mezarlığı'na götürüldü.

Başkan Erbaş, Tomor'un toprağa defnedilmesinin ardından mezarı başında dua etti.

Cenaze namazına, Tomor'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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