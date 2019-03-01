Tömer Öğrencileri Futbol Turnuvasında Buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, Futbol Turnuvasında buluştu.

Tömer Öğrencileri Futbol Turnuvasında Buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, Futbol Turnuvasında buluştu.

Kilis TÖMER Futbol Turnuvasına 6 takımın yer aldığı turnuvada öğrenciler ter döktü. Öğrencilerin kaynaşması ve eğitim-öğretim sürecinin getirmiş olduğu stresi atmaları için düzenlenen etkinlikte Şube 102 turnuvayı kazanan takım oldu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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