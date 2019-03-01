Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, Futbol Turnuvasında buluştu.

Kilis TÖMER Futbol Turnuvasına 6 takımın yer aldığı turnuvada öğrenciler ter döktü. Öğrencilerin kaynaşması ve eğitim-öğretim sürecinin getirmiş olduğu stresi atmaları için düzenlenen etkinlikte Şube 102 turnuvayı kazanan takım oldu. - KİLİS

Kaynak: İHA