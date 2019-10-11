TÖMER'den uluslararası öğrencilere tanışma programı

11.10.2019 14:59

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim görmek amacıyla gelen uluslararası öğrencilere, Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından kahvaltılı tanışma programı düzenlendi.



Akdeniz Üniversitesi sosyal tesislerinde Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Bursu ile Akdeniz TÖMER'de eğitimlerine başlayan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen programına Rektör Yardımları Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Ahmet Ögke, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zeki Güven, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, "Sevgili öğrenciler, sizler dünyanın farklı ülkelerinden gelerek kaliteli bir öğrenim görmek için Akdeniz Üniversitemizi tercih ettiniz. İlerleyen zamanlarda bu konuda ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı çok daha iyi anlayacaksınız. Sizler bizlere ailelerinizin emanetisiniz. İhtiyacınız olan her konuda sizlere destek olmaya, her türlü sorununuzla elimizden geldiğince ilgilenmeye çalışacağımıza hiç şüpheniz olmasın. TÖMER sayesinde kısa sürede Türkçeyi iyi bir şekilde öğreneceğinize inanıyorum. Tekrar hepiniz ülkemize ve üniversitemize hoş geldiniz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA