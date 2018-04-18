Tömer Bünyesinde "Kütüphane ve Yabancı Dil Sınıfı" Açıldı

Ahi Evran Üniversitesine Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde kütüphane açılışı yapıldı.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Cacabey Yerleşkesi içerisinde bulunan TÖMER binasındaki kütüphanenin açılışına Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Can, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kütüphane açılışında konuşan TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Can, İnsanların şehirlerini inşa ettiğini söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Can, konuşmasında, "Kırşehir'in eğitimli insanlar yetiştirmekte. Kırşehir'in eğitime önem veren bilinçli insanları var. AEÜ ise ulusal anlamda eğitimde bir marka"dedi.

"Üniversiteler şehirlerin dünyaya bakan gözleri"

Açılış programında katılımcılara hitap eden AEÜ Rektörü Vatan Karakaya, üniversitelerin şehirlerin Dünyaya bakan gözleri olduğunu ve gözlerin açık olması gerekli olduğunu anlattı.

Rektör Karakaya konuşmasında, "Belediye, üniversite ve şehrin dinamikleri ile birlikte Kırşehir'in toparlanışına katkı sağlayacağız. Hedefimiz şehre hizmettir. Bu anlamda yabancı öğrenciyi önemsiyorum.

Üniversiteler şehirlerin dünyaya bakan gözleridir, o gözlerin açık olması lazım. Göreve geldiğimizde TÖMER'i açmak için çaba gösterdik. TÖMER ile birlikte üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim hizmeti verme imkanı var. Üniversitemizde 400'e yakın yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmekte öğrenciler aldıkları eğitimle dünyaya kültür elçisi olarak gidecekler. Biz onları önemsiyor ve seviyoruz. Biz Türkiye olarak mazlum ülkelerin yanındayız ve yeniden dirilişe destek olacak umuda sahip insanlarla birlikteyiz"dedi.

Kütüphanelerin ülkeler ve şehirlerin gelişmişlik düzeylerini belirlemede önemli rolleri olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise illerdeki en önemli yapıların kütüphaneler olduğu anlaşıldığında bu gelişmişliğin ortaya çıkacağını söyledi.

Program, Kütüphane ve Yabancı Dil Sınıfının açılışı ile devam etti. Açılışın akabinde ise Iraklı öğrenci, Nadıa Ibrahım Kamıl yaptığı yağlı boya tablolarını Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya hediye etti. - KIRŞEHİR