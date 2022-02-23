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Tombala operasyonunda 65 kişiye ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tombala operasyonunda 65 kişiye ceza

Eskişehir'de düzenlenen tombala operasyonunda 65 kişiye toplamda 118 bin lira para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de düzenlenen tombala operasyonunda 65 kişiye toplamda 118 bin lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri kumar ve tombala önleme faaliyeti kapsamında çalışma başlattı. İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir adrese yapılan operasyonda çok sayıda çekiliş topu ve tombala kartı ile tombala makinası ele geçirildi.

Baskın yapılan adreste kumar oynadığı tespit edilen toplam 65 kişiye 118 bin 235 lira idari para cezası uygulandı. Mühürlenen mekanın işletmecisi O.B. ise 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçu kapsamında gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Kumar, 3. Sayfa, Haberler

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