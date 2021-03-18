Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy %60 indirimle PlayStation Store ve Xbox Store'da satışa sunuldu!
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Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy %60 indirimle PlayStation Store ve Xbox Store'da satışa sunuldu!

18.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:58
Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy %60 indirimle PlayStation Store ve Xbox Store'da satışa sunuldu!

Yeni çıkış yapan seri aksiyon ve macera oyunu Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy %60 indirimle PlayStation Store ve Xbox Store'da satışa sunuldu.

Tomb Raider: Definitive Surivor Trilogy bugün çıkışını gerçekleştirdi. PlayStation Store ve Xbox Store'da satışa sunuldu.

TOMB RAIDER FİYATI NE KADAR?

360,00 TL fiyatı olan oyun, iki hafta boyunca %60 indirimle 144,00 TL'den PlayStation Store'da. İndirim PlayStation Plus aboneleri için mevcut.

TOMB RAIDER: DEFINITIVE SURVIVOR TRILOGY HİKAYESİ

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, Tomb Raider'ın köken hikâyesini konu alan ödüllü oyunların eksiksiz sürümüdür. Bu koleksiyon, son derece olumlu yorumlar alan Tomb Raider serisindeki her bir oyundaki Definitive Edition içeriklerinin tümünü kapsar: Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Dünyanın dört bir köşesinde geçen bu yolculukta Lara'nın gelişimine tanık ol. İlk olarak Tomb Raider'da Japonya'nın kıyılarındaki gizemli Yamatai adasında mahsur kalan Lara'yı takip et. Daha sonra Rise of the Tomb Raider'da Sibirya'nın dondurucu tundralarında ölümsüz bir sırrı açığa çıkar. Son olarak Shadow of the Tomb Raider'da Peru'nun dağlarında dehşet verici bir gücü keşfet. Her bir oyunun Definitive Edition içeriklerini içeren bu üçleme saatlerce süren, nefes kesici bir deneyim sunar. Lara, Tomb Raider'a dönüşürken gizemli bölgeleri keşif, zorlu bulmacaları çöz ve hayatta kalmak için savaş.

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