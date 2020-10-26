Tomas: "Çok önemli bir 3 puan aldık"
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Tomas: "Çok önemli bir 3 puan aldık"

26.10.2020 22:51 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:48

- Tomas: "Çok önemli bir 3 puan aldık" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Oyuncuları tebrik ediyor ve kutluyorum" "İnşallah böyle devam ederiz" Süper Lig'in 6.

- Tomas: "Çok önemli bir 3 puan aldık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas:

"Oyuncuları tebrik ediyor ve kutluyorum"

"İnşallah böyle devam ederiz"

SİVAS - Süper Lig'in 6. haftasında DG Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas, "Çok önemli 3 puan aldık ve şimdi 5. sıraya geldik. Son 4 maçtır kaybetmiyoruz, 2 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var" dedi.

Tomas, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor karşısından önemli bir 2 puan aldıklarını söyledi. Tomas, "Maça iyi başladık. Erken gol bulunca bizim için daha kolay oldu. İyi savunmada yaptık. Zaten bütün hafta onun için çalıştık. Burada iyi savunma yaparsan puan alabilirsin. İkinci devre de aynı şekilde devam ettik. Savunmada yaptık ve çok fazla pozisyon Sivas'a vermedik. Son dakika 2. golü bulduk. Oyuncuları tebrik ediyor ve kutluyorum. Çok önemli 3 puan aldık ve şimdi 5. sıraya geldik. Son 4 maçtır kaybetmiyoruz, 2 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var. Son 2 maç deplasmanda gol yemedik o da önemli bizim için. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

Tomas: 'Çok önemli bir 3 puan aldık'
Tomas: 'Çok önemli bir 3 puan aldık'
Tomas: 'Çok önemli bir 3 puan aldık'
Tomas: 'Çok önemli bir 3 puan aldık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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