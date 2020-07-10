Tomarzalı taş ustası Mehmet Yılmaz 50 yıldır taşlara şekil veriyor Tomarza İlçesinde 50 yıldır taş ustalığı yapan Mehmet Yılmaz, geçimini taştan sağlamaya çalışıyor.

Tomarza İlçesinde 50 yıldır taş ustalığı yapan Mehmet Yılmaz, geçimini taştan sağlamaya çalışıyor.

Tomarza ilçesi Çayinli Mahallesinde 68 yaşında Mehmet Yılmaz baba ve dede mesleği olan taş ustalığı ile evinin geçimini sağlıyor.

Yılmaz, AA muhabirine, 17 yaşında bir taş ustasının yanına girerek bu mesleği öğrendiğini söyledi.

Yılmaz, "Taşları çekiç, murç, tarak ve kalem ile işliyorum. Bu güne kadar bu taşlardan heykel, dibek, kirmen, çeşme yaptım. Tavukçu Mahallesinde 3,5 yıl işleme yaptım. 1984 yıllarında Çayinli ve o zaman bağlı olan 3 kilometre uzaklıkta bulunan Dağyurdu'nun mahalle muhtarlığını yaptım. Gayret ve çabalarımızla Çayinli ve Dağyurdu mahallelerini birbirinden ayırarak ayrı ayrı muhtarlık olmasını sağladık. Biraz muhtarlıktan ve biraz da taş işçiliğinden elde ettiğimiz gelirle emekli oldum. Emekli olmama rağmen taş işini bırakmadım. Kendi evimin taş ustalığını da yaptım." dedi.

Kaynak: AA