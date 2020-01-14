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Tomarzalı pehlivanlar Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Tomarza Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, il genelinde düzenlenen güreş turnuvasında dereceye girerek Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

14.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:54
Tomarzalı pehlivanlar Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, il genelinde düzenlenen güreş turnuvasında dereceye girerek Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya 16 ilçeden 200 güreşçi katıldı.

Tomarza Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Okan Beleşme 79 kilogramda ikinci, Emrah Akbulut ise 61 kilogramda üçüncü gelerek, Sivas'ta düzenlenecek Türkiye Güreş Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Tomarza Erkek İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Gürışık, şampiyonada Kayseri ve Tomarza'yı temsil edecek öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA
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