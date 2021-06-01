Tomarzalı öğrenciler Türkiye 3.'sü oldu
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Tomarzalı öğrenciler Türkiye 3.'sü oldu

Tomarzalı öğrenciler Türkiye 3.'sü oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tomarzalı ilkokul öğrencileri; İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü münasebetiyle ülke genelinde yapılan 'Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız' konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye 3.'sü oldu.

Tomarzalı ilkokul öğrencileri; İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü münasebetiyle ülke genelinde yapılan 'Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız' konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye 3.'sü oldu.

İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde düzenlenen 'Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız' konulu kompozisyon yarışmasına katılan Tomarza Zekiye Canpolat İlköğretim Okulu 3. Sınıf öğrencisi Begüm Nisa Er ve 5. Sınıf öğrencisi Elif Defne Er dereceye girerek Türkiye 3.'sü oldu. Aynı zamanda aynı öğrencilerin Bilim Sanat Merkezi Yarışmasında birinci ve son olarak Hollanda'da düzenlenen resim yarışmasında 'Mansiyon Ödüllü' alması Tomarza İlçesinde sevinçle karşılandı.

Dereceye giren öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci her iki öğrenciye de Türk Bayraklı Altın Kolye hediye ederken, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Tomarzalı öğrenciler Türkiye 3.'sü oldu
Tomarzalı öğrenciler Türkiye 3.'sü oldu
Tomarzalı öğrenciler Türkiye 3.'sü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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