Tomarzalı öğrenci harçlığını bağışladı
Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Osman Nalbant, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na harçlığını bağışladı.
23.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:58
Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Osman Nalbant, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na harçlığını bağışladı.
Tomarza Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri arayan Osman, kampanya hesabına yatırılmak üzere makbuz karşılığı 2 bin lirayı teslim.
Tomarza Kaymakamı Adem Balakanlıoğlu, Osman Nalbant'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA