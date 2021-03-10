Tomarza Ziraat Odası'ndan çiftçileri sevindiren hizmet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tomarza Ziraat Odası'ndan çiftçileri sevindiren hizmet

10.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:30
Tomarza Ziraat Odası'ndan çiftçileri sevindiren hizmet

Tomarza Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilerin yüzünü güldürecek bir protokol imzaladı.

Tomarza Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilerin yüzünü güldürecek bir protokol imzaladı. İmzalanan protokol sayesinde Tomarzalı çiftçilerin topraklarını ücretsiz analiz yaptıra bileceği müjdesi çiftçilerle paylaşıldı.

Tomarza Ziraat Odası Başkanlığı ve Kayseri Ticaret Borsası arasında bir protokol imzaladı. İmzalanan protokol sonrası açıklama yapan Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, "Tomarzalı çiftçilerin üretimini artırarak daha kaliteli ürün ala bilmesi için toprakların ücretsiz analiz yapılabilmesinin önünü açan bir protokol imzaladık.

Tomarzalı çiftçilerimiz; Çiftçilik Belgesi veya ÇKS Belgelerini Kayseri Ticaret Borsasına ibraz ederek topraklarını ücretsiz analiz yapabilecekler. Analiz sonrası elde edecekleri detaylı laboratuvar sonuçlarına göre hangi ürünü ekerse daha çok verim alır veya hangi gübreyi kullanarak verimini hem artıra bilecekleri gibi hem de daha kaliteli ürünü daha az maliyetle elde etmiş olacaklardır" dedi.

Nalbant, "Toprak analizi çiftçilerimiz için ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için böyle bir protokol imzalama gereği duyduk. Yapılan protokolün ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Tomarza Ziraat Odası'ndan çiftçileri sevindiren hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tomarza Ziraat Odası'ndan çiftçileri sevindiren hizmet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:32:30. #1.16#
title