Tomarza Yeni Sanayi esnafı tapularını teslim almaya başladı
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Tomarza Yeni Sanayi esnafı tapularını teslim almaya başladı

Tomarza Yeni Sanayi esnafı tapularını teslim almaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tomarza S.S. Yeni Tomarza Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine kayıtlı üyeler, borçlarının bitmesi ile birlikte iş yerlerinin tapularını almaya başladı.

Tomarza S.S. Yeni Tomarza Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine kayıtlı üyeler, borçlarının bitmesi ile birlikte iş yerlerinin tapularını almaya başladı.

Tomarza S.S. Yeni Tomarza Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Osman Durmiş; "1998 yılında kurulan ve 130 metrekareden oluşan 55 ticari iş yerlerinin yapımını sağlayarak üyelerimize teslimatını yapmıştık. Üyelerimiz her ay düzenli olarak kira öder gibi iş yerlerinin taksitlerini yatırdırlar. 55 üyemizden 44 tanesi borçlarının tamamını ödeyerek bitirmesi üzerine kendilerine tapularını teslim ettik. Geriye borcu kalan 11 üyemizin borçlarını sıfırlaması ile birlikte kendilerine tapularını teslim edeceğiz. S.S. Yeni Tomarza Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olarak tüm kamu alacak borçlarının tamamını ödeyerek bitirdik. 11 üyemiz borçlarını bitirmesi ile birlikte kooperatifimiz amacı ve işlevini tamamladığı için kooperatifimizin tasfiye kararı alacağız. Tasfiye süreci tamamladığında ise kasamızda arta kalan paramızı üyelerimize iade edeceğiz. S.S. Yeni Tomarza Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi başkanı olarak bizlere kooperatifimizin ilk kurulduğu ilk günden bu güne kadar destek veren önceki dönem kooperatif başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine ve bizlere güvenen tüm üyelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Tomarza Yeni Sanayi esnafı tapularını teslim almaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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