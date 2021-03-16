Tomarza'ya Sanayi Odası Kooperatifi kurulması için ilk adım atıldı
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Tomarza'ya Sanayi Odası Kooperatifi kurulması için ilk adım atıldı

16.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:00
Tomarza'ya Sanayi Odası Kooperatifi kurulması için ilk adım atıldı

Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci, ilçe sanayisinin verimini artırmak ve işgücünü çoğaltarak daha çok sayıda kişiye iş imkanı sağmak amacıyla Tomarza İlçesine Sanayi Odası Kooperatifi kurulması için sanayi esnafı ile toplantı gerçekleştirdi.

Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci, ilçe sanayisinin verimini artırmak ve işgücünü çoğaltarak daha çok sayıda kişiye iş imkanı sağmak amacıyla Tomarza İlçesine Sanayi Odası Kooperatifi kurulması için sanayi esnafı ile toplantı gerçekleştirdi.

İlçe Kaymakamı Emre Cebeci, ilçe sanayi esnafının ileri gelen esnafları ile Tomarza Kaymakamlığı Toplantı Salonunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Kaymakam Cebeci Başkanlık etti. Kaymakam Cebeci, yaptığı açıklamada; "Tomarza ilçesinin en önemli gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Özellikle tarıma dayalı insan gücünü minimum seviyeye indiren tarım aletleri ve makineleri yapmamız ve sanayimizi büyütmemiz için Tomarza ilçesine Sanayi Odası Kooperatifi kurulması elzem bir durum olmuştur. Tomarza Kaymakamlığı olarak yeni kurulacak olan Tomarza İlçesine Sanayi Odası Kooperatifi için her türlü desteği vermeye hazırız. Kurulacak olan sanayi kooperatifi sayesinde hem sanayimiz büyümüş hem de daha çok sayıda kişiyi de aynı zamanda yeni iş kapısı açılmış olacaktır" dedi.

Toplantıya katılan sanayi esnafı ise kooperatifin kurulması için kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını kaydederek Kaymakam Emre Cebeci'ye destekleri için teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Tomarza'ya Sanayi Odası Kooperatifi kurulması için ilk adım atıldı
Tomarza'ya Sanayi Odası Kooperatifi kurulması için ilk adım atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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