Tomarza Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların maaşları evlerine kadar götürdü
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Tomarza Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların maaşları evlerine kadar götürdü

Tomarza Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların maaşları evlerine kadar götürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tomarza Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleri, 17 Günlük tam kapanma nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşların maaşlarını evlerine kadar götürerek tutanakla elden teslim etti.

Tomarza Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleri, 17 Günlük tam kapanma nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşların maaşlarını evlerine kadar götürerek tutanakla elden teslim etti.

Tam kapanma nedeniyle ilçede kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda gören alan kamu çalışanları vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılamak için var güçleri ile çalışıyorlar. 17 Günlük tam kapanma nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için maaşları evlerine kadar götüren Vefa Sosyal Destek Grubunda bulunan kamu çalışanları, mahalle mahalle gezerek maaşlı vatandaşların maaşlarını kapılarına kadar götürüp elden teslim ettiler.

Bu uygulamadan duyulan memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, "Devletimiz sağ olsun maaşlarımızı kapımıza kadar getirdiler" diyerek teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Tomarza Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların maaşları evlerine kadar götürdü
Tomarza Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların maaşları evlerine kadar götürdü
Tomarza Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların maaşları evlerine kadar götürdü
Tomarza Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların maaşları evlerine kadar götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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