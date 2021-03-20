Tomarza Kaymakamlığına Cebeci, Pınarbaşı Kaymakamlığına Gökmen atandı
20.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:41
Kayseri'nin Tomarza İlçesi Kaymakamlığına Emre Cebeci, Pınarbaşı Kaymakamlığına ise İbrahim Gökmen atandı.
Kayseri'nin Tomarza İlçesi Kaymakamlığına Emre Cebeci, Pınarbaşı Kaymakamlığına ise İbrahim Gökmen atandı.
20 Mart 2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 2021/153 sayılı kararı ile Tomarza Kaymakamlığına Emre Cebeci, Pınarbaşı Kaymakamlığına ise İbrahim Gökmen atandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı