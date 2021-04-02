Tomarza kabak çekirdeği kavurma, tuzlama ve paketleme tesisi hibe desteği almaya hak kazandı
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Tomarza kabak çekirdeği kavurma, tuzlama ve paketleme tesisi hibe desteği almaya hak kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tomarza kabak çekirdeği kavurma, tuzlama ve paketleme tesisi hibe desteği almaya hak kazandı

Oran Kalkınma Ajansı; Tomarza ilçesine kurulması planlanan Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma Tuzlama Paketleme Tesisine hibe desteği vermeyi onayladı.

Oran Kalkınma Ajansı; Tomarza ilçesine kurulması planlanan Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma Tuzlama Paketleme Tesisine hibe desteği vermeyi onayladı.

Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Belediyesi ve Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticiler Birliği tarafından Tomarza Kabak Çekirdiği'nin tanıtımı, markalaşması ve ekonomik değerinin artırılması için ORAN Kalkınma Ajansından hibe desteği almak için Tomarza Kaymakamlığı tarafından kapsamlı bir proje hazırlanarak ORAN Kalkınma Ajansına gönderilmisti. ORAN Kalkınma Ajansı, kırsal kalkınmanın desteklenmesi bakımından hazırlanan Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma Tuzlama Paketleme Tesisi Projesi'nin hibe desteği almaya hak kazandığını duyurdu.

Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma Tuzlama Paketleme Tesisi Projesi'nin hibe desteği alması ise Tomarza ilçesinde sevinçle karşılandı. Proje ortakları olan; Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin birbirlerini atayarak tebrik ederek projeyi hazırlayan Tomarza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakıf Başkanı Caner Teke ve Projenin mimarı Yunus Tekeoğlu'ye ise özellikle teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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