Tomarza ilçesine yeni sağlık merkezleri yapılıyor
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Tomarza ilçesine yeni sağlık merkezleri yapılıyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatına en kısa sürede başlanacağı bildirildi.

Tomarza ilçesine yeni sağlık merkezleri yapılıyor
23.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:52

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatına en kısa sürede başlanacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse karşı büyük bir mücadele örneği gösteren Kayseri Sağlık Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerdeki sağlık yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor.

İlçelere modern sağlık tesisleri kazandırmak adına titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu, Tomarza'da yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ihalesinin ardından en kısa sürede inşaata başlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

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